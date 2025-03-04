Sivasspor'da kötü gidişat sürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, 25. maçlar itibarıyla son 8 sezonun en kötü performansını sergiledi.



Sezona istediği gibi başlayamayan ve geride kalan bölümde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 24 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, ligde 16. sıraya geriledi.



Ligde 25. maçlar itibarıyla son 8 sezonun en kötü grafiğini çizen Sivas temsilcisi, maç başına 0,96 puan ortalamasıyla oynadı.



Ömer Erdoğan ile 9 maçta 6 puan topladı



Net Global Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın göreve getirilmesinin ardından çıktığı 9 lig maçının sadece birini kazanabildi.



Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK'ya 2-0 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Sivasspor'da göreve Ömer Erdoğan getirildi.



Kırmızı-beyazlı ekip, Erdoğan idaresinde çıktığı 9 lig maçından sadece Bellona Kayserispor maçını kazanabildi.



Reeder Samsunspor, Corendon Alanyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kalan Ömer Erdoğan yönetimindeki Sivasspor, Trabzonspor, İkas Eyüpspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir'e mağlup oldu.



Sivasspor, Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı 9 lig maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrılarak 6 puan topladı.



