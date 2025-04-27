Sivasspor 3 puan hasretini sonlandırdı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında dün konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenen Net Global Sivasspor, ligde 3 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.



Son olarak ligin 29. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 5-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında galip gelemedi.



Ligin 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi, 31. haftada evinde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.



32. haftada konuk olduğu Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, dün ise sahasında Onvo Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet hasretini sonlandırdı.



Sivas temsilcisi, ligde geride kalan bölümde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak 34 puan topladı.



Sivasspor, ligin 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.



