Siopis'e Yunanistan'dan talip çıktı

2021 yılında Alanyaspor'dan 1 milyon euro'ya transfer olan ve iyi performans gösteren Manolis Siopis için Yunanistan'dan teklif var.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Siopis'e Yunanistan'dan talip çıktı
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24 Mayıs 2023 12:16
Son güncelleme 24 Mayıs 2023 12:23
Trabzonspor'un orta sahasındaki yıldızı Manolas Siopis'e teklif var. Panathinaikos, 29 yaşındaki ön libero için bordo-mavili kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Tecrübeli ismi almakta ısrarcılar.

Siopis'in Trabzonspor ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Bordo mavililer 3.5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli bekliyor.

2 SEZONDA 75 MAÇ

Trabzonspor'a geldiğinden beri 75 maça çıkan Yunan oyuncu Siopis bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı.

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