Siopis'e Yunanistan'dan talip çıktı

Trabzonspor'un orta sahasındaki yıldızı Manolas Siopis'e teklif var. Panathinaikos, 29 yaşındaki ön libero için bordo-mavili kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Tecrübeli ismi almakta ısrarcılar.
Siopis'in Trabzonspor ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Bordo mavililer 3.5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli bekliyor.
2 SEZONDA 75 MAÇ
Trabzonspor'a geldiğinden beri 75 maça çıkan Yunan oyuncu Siopis bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı.
Siopis'in Trabzonspor ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Bordo mavililer 3.5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli bekliyor.
2 SEZONDA 75 MAÇ
Trabzonspor'a geldiğinden beri 75 maça çıkan Yunan oyuncu Siopis bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı.