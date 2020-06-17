Sinan Engin: 'Emre Belözoğlu, gelecek sezon tribünde olsun'

Spor yorumcusu Sinan Engin, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelen Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrasında Beyaz TV'de değerlendirmelerde bulundu.



Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'nun yedek kulübesinde kırmızı kart görmesini yorumlayan Engin, gelecek sezon hakkında da konuştu.



Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de gelecek sezon kulübede bulunmaması gerektiğini söyleyen Engin, "Emre Belözoğlu gelecek sezon tribünde otursun, saha içerisinde olmaz. Fenerbahçe'de olacaksa, tribünde olmalı. Eksiklere bakmalı, uyarılarını yapmalı, bu kadar. Emre'nin yapısı bu, 16 yaşındayken de böyleydi. Kendini kontrolü edemiyor." dedi.



