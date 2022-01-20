Sinan Akgün: "Trabzonspor maçındaki 1 puan çok önemli"

Giresunspor'un kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, 1-1 biten Trabzonspor maçı için konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; giresunspor.com.tr
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Sinan Akgün: 'Trabzonspor maçındaki 1 puan çok önemli'
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20 Ocak 2022 15:24
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, lider Trabzonspor'la dün deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları 22. hafta maçında alınan sonucun kendileri için kötü olmadığını söyledi.

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-mavili ekip karşısında etkili bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, "Kazanabileceğimiz bir maçtı. Öne geçtik ancak skoru koruyamadık. Yine de Trabzonspor karşısında alınan 1 puan bizim açımızdan önemli." diye konuştu.

Ligin 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü Aytemiz Alanspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Akgün, hedeflerinin sahadan 3 puanla ayrılmak ve çıkışlarını sürdürmek olduğunu sözlerine ekledi.

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