Simone Inzaghi, Al Hilal yolcusu!

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, takımdan ayrılarak Al Hilal'in başına geçecek.

calendar 03 Haziran 2025 17:54 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2025 18:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Simone Inzaghi, Al Hilal yolcusu!
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Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi dönemi sona eriyor.

Romano'nun haberine göre, Inzaghi, Inter'den ayrılacak ve Al Hilal'in başına geçecek.

Simone Inzaghi'nin Al Hilal ile bu hafta 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Suudi Arabistan ekibinden yıllık 26 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Inzaghi, 2021 yılından bu yana görev yaptığı Inter'de 1 Serie A, 2 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupa kazandı. Inter, Inzaghi döneminde iki kez (2023, 2025) Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.


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