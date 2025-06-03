Simone Inzaghi, Al Hilal yolcusu!

Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi dönemi sona eriyor.
Romano'nun haberine göre, Inzaghi, Inter'den ayrılacak ve Al Hilal'in başına geçecek.
Simone Inzaghi'nin Al Hilal ile bu hafta 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Suudi Arabistan ekibinden yıllık 26 milyon euro kazanacağı belirtildi.
Inzaghi, 2021 yılından bu yana görev yaptığı Inter'de 1 Serie A, 2 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupa kazandı. Inter, Inzaghi döneminde iki kez (2023, 2025) Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.
Romano'nun haberine göre, Inzaghi, Inter'den ayrılacak ve Al Hilal'in başına geçecek.
Simone Inzaghi'nin Al Hilal ile bu hafta 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Suudi Arabistan ekibinden yıllık 26 milyon euro kazanacağı belirtildi.
Inzaghi, 2021 yılından bu yana görev yaptığı Inter'de 1 Serie A, 2 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupa kazandı. Inter, Inzaghi döneminde iki kez (2023, 2025) Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.
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