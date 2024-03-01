Shota Arveladze: "Emre Mor, Messi gibi"

Shota Arveladze, Galatasaray maçının ardından Emre Mor'un performansı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Shota Arveladze: 'Emre Mor, Messi gibi'
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01 Mart 2024 01:21
Son güncelleme 01 Mart 2024 01:24
Shota Arveladze, Galatasaray maçının ardından Emre Mor'un performansı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Shota yaptığı açıklamada, "Büyük turnuvadan önce en az 3-4 hafta hazırlık olmalı. Eğer milli takım hocaları beğeniyorsa Emre Mor'u almama şansı yok. 3-4 ay hiç oynamayan fiziki anlamda iyi olmayan bir Emre olur, o zaman düşünürsün. Bu tür oyuncuları okumak zor. Herkes, bütün stat sola gider diyor bu çocuk öbür tarafa gidiyor, Messi gibi." dedi.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "Herkes diyor ki şimdi pas verecek, diğer tarafa pas verecek. O yüzden milli takım hocaları nasıl düşünüyor bilmiyorum ama beğenmemesi çok zor. Tabii oynaması lazım, sağlam bir gelecek." ifadelerini kullandı. 

 
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