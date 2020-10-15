"Shinji Kagawa'nın transferinden vazgeçtik"

Bundesliga II takımlarından Fortuna Düsseldorf'tan Shinji Kagawa ile ilgili açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler
'Shinji Kagawa'nın transferinden vazgeçtik'
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15 Ekim 2020 17:11
Milli futbolcumuz Kenan Karaman'ın formasını giydiği Bundesliga II takımlarından Fortuna Düsseldorf, Shinji Kagawa transferinin neden gerçekleştirilmediğini açıkladı.

Fortuna Düsseldorf Yönetim Kurulu üyesi olan eski golcü Klaus Allofs, Zaragoza'dan ayrılan Kagawa ile görüştüklerini ancak transferden vazgeçtiklerini duyurdu.

Klaus Allofs, "Shinji Kagawa'yı transfer etmeyi düşündük. Bundesliga'da yaptıklarıyla yeteneklerinin sorgulanmasına gerek yok. Ancak Bundesliga II için doğru oyuncu mu? Genel transfer paketi olarak doğru mu? Hayır. Doğru bir hamle olmayacağına karar verdik" diyerek bilgi verdi.

Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 14 maçta 4 gol 2 asistle oynayan 31 yaşındaki Japon orta saha, geçen sezon La Liga 2'de 31 maça çıkıp 4 gol 1 asist istatistikleri yakalamıştı.



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