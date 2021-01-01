Shaq, Scottie Pippen için: "Serseriler bana saygısızlık edemez"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, eski Chicago Bulls yıldızı Scottie Pippen ile yaşadığı eski münakaşadan bahsederken, "Serseriler bana saygısızlık edemez" şeklinde konuştu.



Shaq, Pippen ile arasında 2015 yılında sosyal medya üzerinden geçen tartışmaya yakın zamanda tekrar değindi.



Lakers efsanesi, o dönemde yaptığı bir paylaşımda, tüm zamanların Lakers takımının, tüm zamanların Bulls takımını 50 sayı farkla yeneceğini iddia ettikten sonra, Scottie buna karşılık vermiş ve ikili arasında hararetli bir tartışma olmuştu.



Shaq, The Dan Patrick Show'da bu duruma değindi ve Pippen'ın bir "serseri" olduğunu söyleyerek, asla kendisinden daha iyi olmayacağını iddia etti:



"Serseriler bana saygısızlık edemez. Evet, harika bir oyuncuydu. Ama ben köprüysem o da sudur. Her zaman altımda olacak."



