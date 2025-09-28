Shakhtar Donetsk, ligde zirveye oturdu!

Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini üstlendiği Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 7. haftasında Rukh Vynnyky'e konuk oldu.



Arena Lviv'de oynanan karşılaşmayı Donetsk ekibi 4-0 kazandı.



Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Luca Meirelles, 31. ve 49. dakikalarda Pedrinho ile 90. dakikada Isaque attı.



Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetiminde 35 hafta sonra yeniden Ukrayna Ligi'nin zirvesine çıktı.



Bu sonuçla birlikte puanını 17'ye çıkaran Turuncu-siyahlılar, ligde liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi ise 3 puanla son sırada kaldı.



Shakhtar Donetsk gelecek hafta LNZ Cherkasy'i evinde ağırlarken, Rukh Vynnyky ise Kolos'a konuk olacak.



