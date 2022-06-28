Sezon bitti, Talisca'dan mesaj var

Türkiye'ye dönme ihtimali sık sık gündeme gelen Talisca, Suudi Arabistan Ligi'nde sezonun sona ermesiyle sosyal medyadan paylaşım yaptı.



Brezilyalı yıldız yaptığı paylaşımda gelecek sezon Suudi Arabistan'da devam edeceğini belirterek, "Bir sezon daha sona erdi. Bu sezon 32 maçta 22 gol 5 asistle oynadım. Bu sayılara ulaşmama yardımcı olan takım arkadaşlarıma, Suudi Arabistanlı taraftarlara teşekkür ederim. Şimdi gelecek sezon daha büyük hedefler için dinlenme zamanı. Haydi hep birlikte..." sözlerini kullandı.



Öte yandan Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın formasını giydiği Al-Nassr, Suudi Arabistan Ligi'ni 3. sırada tamamlayarak Asya Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı elde edemedi. 28 yaşındaki Talisca'nın ismi son olarak Galatasaray ile anılmıştı.





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