Sevilla'nın Adana Demirspor'dan istediği transfer!

İspanya Ligi takımlarından Sevilla, Adana Demispor'dan Maestro'ya talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Sevilla'nın Adana Demirspor'dan istediği transfer!
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06 Ağustos 2024 09:25
Son güncelleme 06 Ağustos 2024 09:36
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un geçen sezonun devre arasında Benfica B'den kadrosuna kattığı Angolalı yıldızı Maestro'ya İspanyol devi Sevilla kancayı taktı.

La Liga temsilcisinin 21 yaşındaki ön libero için Adana ekibine 5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu, mavi şimşeklerin ise 7.5 milyon euro istediği belirtildi.

Adana Demir, Maestro için 500 bin euro bonservis bedeli ödemişti. Avrupa transfer komitesi bu transferin gerçekleşme oranını ise %84 olarak gösteriyor.

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