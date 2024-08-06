Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un geçen sezonun devre arasında Benfica B'den kadrosuna kattığı Angolalı yıldızı Maestro'ya İspanyol devi Sevilla kancayı taktı.



La Liga temsilcisinin 21 yaşındaki ön libero için Adana ekibine 5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu, mavi şimşeklerin ise 7.5 milyon euro istediği belirtildi.



Adana Demir, Maestro için 500 bin euro bonservis bedeli ödemişti. Avrupa transfer komitesi bu transferin gerçekleşme oranını ise %84 olarak gösteriyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU