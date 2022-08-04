Sevilla'dan Galatasaray'a mesaj

İspanyol ekibi Sevilla, Galatasaray'a bir teşekkür mesajı gönderdi.
Sarı-kırmızılılardan son dönemde Fernando Reges ve Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, Manchester United'dan, Galatasaray'ın eski oyuncusu Alex Telles'i transfer etmesinin ardından 3 oyuncu için Galatasaray'a teşekkür etti.
Kulüpten yapılan paylaşımda, 3 futbolcunun adı yazılarak, Galatasaray etkilendi ve "Teşekkürler" ifadesi kullanıldı.
İşte o paylaşım:
Sarı-kırmızılılardan son dönemde Fernando Reges ve Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, Manchester United'dan, Galatasaray'ın eski oyuncusu Alex Telles'i transfer etmesinin ardından 3 oyuncu için Galatasaray'a teşekkür etti.
Kulüpten yapılan paylaşımda, 3 futbolcunun adı yazılarak, Galatasaray etkilendi ve "Teşekkürler" ifadesi kullanıldı.
İşte o paylaşım:
Fernando, Marcão, Alex Telles. 🇧🇷
Teşekkürler, @GalatasaraySK! 🇹🇷
— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 4, 2022
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