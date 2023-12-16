Sevilla ayrılığı açıkladı!

La Liga ekibi Sevilla, Getafe'ye karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından flaş bir karar aldı.
Sevilla, Uruguaylı teknik direktör Diego Alonso ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Böylelikle ekim ayında takımın başına geçen Diego Alonso'nun Sevilla macerası 2 ay sürdü.
SEVILLA PERFORMANSI
Sevilla'nın başında 14 karşılaşmaya çıkan Diego Alonso 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Sevilla, ligde topladığı 13 puanla 16. sırada yer alıyor.
Sevilla, Uruguaylı teknik direktör Diego Alonso ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Böylelikle ekim ayında takımın başına geçen Diego Alonso'nun Sevilla macerası 2 ay sürdü.
SEVILLA PERFORMANSI
Sevilla'nın başında 14 karşılaşmaya çıkan Diego Alonso 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Sevilla, ligde topladığı 13 puanla 16. sırada yer alıyor.
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