Sevilla ayrılığı açıkladı!

Sevilla, teknik direktör Diego Alonso ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sevilla ayrılığı açıkladı!
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16 Aralık 2023 23:14
La Liga ekibi Sevilla, Getafe'ye karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından flaş bir karar aldı.

Sevilla, Uruguaylı teknik direktör Diego Alonso ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Böylelikle ekim ayında takımın başına geçen Diego Alonso'nun Sevilla macerası 2 ay sürdü.

SEVILLA PERFORMANSI 

Sevilla'nın başında 14 karşılaşmaya çıkan Diego Alonso 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Sevilla, ligde topladığı 13 puanla 16. sırada yer alıyor.

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