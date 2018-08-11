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Sevilla açıkladı: "N'Zonzi ayrılmak istiyor!"

Sevilla Sportif Direktörü Joaquin Caparros, Steven N'Zonzi'nin takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sevilla açıkladı: 'N'Zonzi ayrılmak istiyor!'
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11 Ağustos 2018 18:40
Steven N'Zonzi'nin Sevilla yönetiminden Barcelona'ya transferi için kolaylık istediği yazıldı.

Cadena Ser'de yer alan haberde; N'Zonzi'nin Sevilla Sportif Direktörü Joaquin Caparros ile biraraya geldiği ve Barcelona'ya transferini istediği belirtildi.

Bu haberler üzerine bir açıklama yapan Caparros, "N'Zonzi ayrılmak istiyor. 2 yıllık kontratı kaldığının farkındayız. Oturduk, konuştuk. Onunla iyi ilişkilerimiz var. Bir serbest kalma bedeli (35 milyon Euro) var. Bunun ödenmesi gerekiyor. Onu kim transfer etmek istiyorsa, bunu bilmeli. N'Zonzi de bunun farkında." diyerek sözlerini noktaladı.

Sevilla, 2015 yazında Steven N'Zonzi'yi 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Stoke City'den transfer etmişti. 29 yaşındaki Fransız ön libero, La Liga'da 90 maçta forma giydi ve 6 gol atıp 7 asist yaptı.

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