Servet Çetin: 'Bu puana ihtiyacımız vardı'

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Servet Çetin, "Son dakikada da olsa golün gelmesi bizi çok mutlu etti. Bu puana ihtiyacımız vardı." dedi.



Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için önemli bir karşılaşma olduğunu söyledi.



Taraftarın desteğinin de yüksek olduğunu ifade eden Çetin, oyuncularını tebrik ederek, "Geldiğimden beri oynadığımız maçlar içerisinde gerçekten berabere bitseydi en üzüleceğim maç bu olacaktı. Rakibin sadece duran toplarda pozisyon bulabileceğini söyledik arkadaşlarımıza ve nitekim duran toptan iki pozisyonları oluştu. Son dakikada da olsa golün gelmesi bizi çok mutlu etti. Bu puana ihtiyacımız vardı." dedi.



Oyuncularının maç boyunca topun kendilerinde kalmasında istenilen her şeyi yaptığını belirten Çetin, gelen gol ile oyunun ödülünü elde ettiklerini dile getirdi.



