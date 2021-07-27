Seri'nin peşinde Galatasaray, Adana Demirspor ve Trabzonspor var

Bonservisi Fulham'da olan Jean-Michael Seri'ye Galatasaray, Trabzonspor ve Adana Demirspor'un ilgisi var. Özellikle Adana Demirspor bu transfer için en ısrarcı kulüp.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Seri'nin peşinde Galatasaray, Adana Demirspor ve Trabzonspor var
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27 Temmuz 2021 01:28
2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen Jean-Michel Seri'ye Galatasaray'ın yeniden talip olduğu haberlerinin ardından bu kez 2 Süper Lig ekibi tarafından daha istendiği iddia edildi.

Foot Mercato'nun haberinde Galatasaray, Trabzonspor ve Adana Demirspor'un Fildişili orta saha oyuncusunu istediği yazıldı. Haberde özellikle Adana Demirspor'un bu transfer için en istekli takım olduğu bilgisi verilirken resmi imzanın atılması için hareketli günlerin yaşandığı ifade edildi.

Fulham ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan Seri, bilindiği gibi Fulham'da geçen sezon kadro dışı kalmış ve 6 aylığına Bordeaux'ya kiralanmıştı. Fulham'ın bu sezon da transfer dönemi bitmeden Fildişili orta saha oyuncusunu elinden çıkarmaya çalışmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Jean-Michael Seri geçen sezon Bordeaux'da toplam 13 maça çıktı ve gol veya asist katkısında bulunamadı.


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