Sergio Ramos, Arabistan'a yaklaşıyor

Al Ittihad, Galatasaray'ın da gündeminde olan Sergio Ramos transferinde görüşmelerde sona yaklaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sergio Ramos, Arabistan'a yaklaşıyor
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01 Eylül 2023 15:26
İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan Sergio Ramos'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Al-Ittihad, İspanyol savunmacı Sergio Ramos ile yapılan görüşmeleri ileri düzeye taşıdı ve görüşmelerde sona yaklaştı. 

Oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. 

GALATASARAY REST ÇEKTİ!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalarak Sergio Ramos'un transferinde en önemli şartlardan birini yerine getirdi ve yapılan teklifin ardından beklemeye geçti.

İspanyol yıldıza yılda 7.5 milyon Euro teklif eden sarı kırmızılılar, transfere nokta koymaya hazırlanırken Rene Ramos'un son dakikada ekstra komisyon ve para talebinde bulunması nedeniyle imzalar atılamadı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından yönetim, ''2 Eylül'e kadar kararınızı verin. Yaptığımız teklif dışında ücrette artışa gitmeyeceğiz. Eğer kabul ederseniz 2 Eylül'e kadar imzaları atarız. Aksi halde başka bir oyuncu transferi yapacağız'' diyerek rest çekti.

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