Sergio Oliveira taraftarlarından özür diledi

Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, Başakşehir'e yenildikleri maçın ardından sosyal medyadan mesaj yayınladı.



Taraftarlardan özür dileyen Oliveira şu sözleri kullandı:



"İstediğimiz sonucu veremediğimiz için özür dileriz. Bunun sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve hayal kırıklığınızı paylaşıyoruz. Çok çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz!"





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