Sergio Oliveira taraftarlarından özür diledi

Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, Başakşehir'e yenildikleri maçın ardından sosyal medyadan mesaj yayınladı.
Taraftarlardan özür dileyen Oliveira şu sözleri kullandı:
"İstediğimiz sonucu veremediğimiz için özür dileriz. Bunun sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve hayal kırıklığınızı paylaşıyoruz. Çok çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz!"
Taraftarlardan özür dileyen Oliveira şu sözleri kullandı:
"İstediğimiz sonucu veremediğimiz için özür dileriz. Bunun sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve hayal kırıklığınızı paylaşıyoruz. Çok çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz!"
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