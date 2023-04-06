Sergio Oliveira taraftarlarından özür diledi

Galatasaraylı Sergio Oliveira, Başakşehir maçı sonrası taraftarlarından özür diledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sergio Oliveira taraftarlarından özür diledi
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06 Nisan 2023 00:56
Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, Başakşehir'e yenildikleri maçın ardından sosyal medyadan mesaj yayınladı.

Taraftarlardan özür dileyen Oliveira şu sözleri kullandı:

"İstediğimiz sonucu veremediğimiz için özür dileriz. Bunun sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve hayal kırıklığınızı paylaşıyoruz. Çok çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz!"

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