Sergen Yalçın: 'Solskjaer'e mayıs ayına kadar dokunmasınlar'

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından Beşiktaş'ın oyunu ve Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.
İşte Sergen Yalçın'ın o açıklamaları:
"TARAFTARLAR BU DURUMA ALIŞTI"
"Beşiktaş'ın maçları, muhtemelen sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Takım bazen kazanacak, bazen berabere kalacak. Ancak taraftarların da bu duruma alıştığını düşünüyorum. Ayrıca, yeni gelen teknik direktörün çok fazla eleştirilmesini beklemiyorum."
"HOCAYA MAYIS AYINA KADAR DOKUNMASINLAR"
"Yapılacak transferler, önümüzdeki sezonun planlamasına uygun olmalı; devre arası için geçici transferler yapılmamalı. Çünkü mutlaka bir değişim süreci yaşanacak. Yeni gelen hoca da mutlaka yeni bir planlama yapacaktır. Zaten Solskjaer ile bu sezon için değil, önümüzdeki sezon için anlaşma sağladılar. O yüzden hocaya mayıs ayına kadar dokunmasınlar"
Portekizli oyuncu hakkında konuşan Yalçın, "Kafamızda bir Gedson Fernandes profili var ama sadece kafamızda, sahada böyle bir oyuncu yok. Gedson'un çok yetenekli bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Evet, koşuyor, mücadele ediyor ama yetenekli bir oyuncu değil." dedi.
Rafa'nın etkisiz olduğunu belirten Yalçın, "Rafa Silva, çok yetenekli bir oyuncusun, değil mi? O zaman çıkıp bir maç kazandır. Frikikten gol at, verkaç yap, bir gol at ve maçı kazandır. İyi oyuncu dediğin, maç kazandırır. Ancak Rafa Silva, haftalardır sahada etkisiz." dedi.
Immobile'nin etkisiz olduğunu dile getiren yorumcu Sergen Yalçın "Immobile'yi sahada yalnızca ilk yarıda çektiği şutta gördüm, onun dışında sahada yoktu. Beşiktaş'ta santrfor oynuyorsan, sahada bu kadar kaybolamazsın. 95 dakika oynuyorsun ama Immobile'yi sadece 3-4 kez görebiliyorsun. Bu, yapılan kontratların ve yıldız oyuncu olmanın karşılığı değil." sözlerini sarf etti.
"10 YAŞINDAKİ ÇOCUK BÖYLE KADRO KURULMAZ DER"
"Bu planlamayı Hasan Arat mı yaptı, Hüseyin Yücel mi yaptı kim yaptıysa 10 yaşındaki çocuk bile böyle kadro kurulmaz der."
"DAHA ÖNCE TAVSİYE ETTİM..."
"Hasan Arat ve Giovanni van Bronckhorst, adeta tereyağından kıl çeker gibi ortadan kayboldular. Şimdi, sayın Serdal Adalı bu takımı nasıl hedefe oynatacağını, bu değişimi nasıl gerçekleştireceğini, mevcut kontratlardan nasıl çıkıp yeni kontratlar yapacağını düşünmek zorunda. Bunlar gerçekten çok zor işler. Daha önce de tavsiye ettim: Beşiktaş, devre arasında günü kurtarmak için transfer yapmamalı."
"UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FAZLA İLERLEYEMEZLER
"Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde çok fazla ilerleyeceğini düşünmüyorum."
Sergen Yalçın: "Solskjaer'e mayıs ayına kadar dokunmasınlar"
Sergen Yalçın, Samsunspor maçının ardından siyah-beyazlı takımı yorumlarken Ole Gunnar Solskjaer'le ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
Son güncelleme 18 Ocak 2025 23:12
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından Beşiktaş'ın oyunu ve Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.
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