Sergen Yalçın: 'PlayStation gibi olmaz ama 1-2 oyuncu istiyorum'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından transferle ilgili konuştu.



Kadro dışı olan futbolcuları göndermeleri gerektiğini söyleyen Yalçın, "Bizde 18 yabancı var. TFF'nin limitleri var. Dışarıda olan oyuncuları gönderebilirsek limit açabiliriz. 1-2 transfer düşünüyorum ama şartlar uygun olur mu, bilemiyorum. Ekonomi gerçekten Türkiye'de bütün takımlar için problem." ifadelerini kullandı.



1-2 oyuncu istediğini söyleyen teknik adam, "PlayStation oynar gibi takım kuramıyoruz. Tamamen kulübün ekonomisine uygun hareket ediyoruz. Zorundayız. Transferler de bu şekilde oldu. Kulübü sıkıntıya sokmayacak transferler. Kulüp zaten yeterince zor durumda. Elverdiğince, uygun olursa, kulübe sıkıntı yaratmayacak, oynamaya ihtiyacı olan 1-2 oyuncu düşünüyorum. Kısmet olur mu bilemiyorum." ifadelerini kullandı.