Sergen Yalçın, Kovalenko'yu veto etti

Derbi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.Beşiktaşlı yöneticilerin, Lucescu'nun Shakhtar'da A takıma çıkardığı ve Ukrayna Mili Takımı'nda da oynayan Viktor Kovalenko önerisi Sergen Yalçın'dan veto yedi.Sergen Yalçın, Shakhtar'da 180 maçta 28 gol ve 11 asist yapabilen bir 10 numaranın Türkiye gibi sert bir ligde top göremeyeceğini yöneticilerle paylaşarak "" dedi.