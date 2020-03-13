Sergen Yalçın, Kovalenko'yu veto etti

Beşiktaşlı yöneticilerin, Lucescu'nun Shakhtar'da A takıma çıkardığı ve Ukrayna Mili Takımı'nda da oynayan Viktor Kovalenko önerisi Sergen Yalçın'dan veto yedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; shakhtar.com
Sergen Yalçın, Kovalenko'yu veto etti
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13 Mart 2020 12:00
Derbi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaşlı yöneticilerin, Lucescu'nun Shakhtar'da A takıma çıkardığı ve Ukrayna Mili Takımı'nda da oynayan Viktor Kovalenko önerisi Sergen Yalçın'dan veto yedi.

"HÜCUMA KATKI YAPAN OYUNCU LAZIM"

Sergen Yalçın, Shakhtar'da 180 maçta 28 gol ve 11 asist yapabilen bir 10 numaranın Türkiye gibi sert bir ligde top göremeyeceğini yöneticilerle paylaşarak "Bana hücumu düşünen, destek veren, katkı yapan oyuncu lazım" dedi.

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