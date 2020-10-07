'Sergen Yalçın, Jack Wilshere'i veto etti'

Jack Wilshere'in West Ham United'da geçirdiği 2 sezonluk dönem karşılıklı anlaşma ile sona ererken Beşiktaş sürprizi de vardı

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'Sergen Yalçın, Jack Wilshere'i veto etti'
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07 Ekim 2020 11:42
Beşiktaş'ta transferin son günü önemli bir gelişme yaşandı ve İngiltere'den sürpriz bir teklif geldi.

Jack Wilshere adına siyah-beyazlı yöneticilerle temas kuran menajerler West Ham'la sözleşmesini feshetmeye hazırlanan İngiliz oyuncuyu isteyip istemediklerini sordu.

Teknik direktör Sergen Yalçın ise, "Daha fazla sakat adamlar uğraşamam" diyerek Wilshere'ı veto etti. İngiliz oyuncu kasık sakatlığı nedeniyle üst üste 22 maçta forma giyememişti.

Wilshere transferin son günü West Ham'a bu sözlerle veda etmişti; "West Ham'a geldiğimde büyük hedeflerim vardı ancak neler yapabileceğimi gösteremediğim için hayal kırıklığı yaşıyorum. 28 yaşındayım, başarıya açım, güçlüyüm ve oynamaya hazırım."



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