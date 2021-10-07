Sergen Yalçın'ın cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sivasspor maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 1 maç men cezası verildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, 02.10.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Deneyimli teknik adam, Başakşehir maçında kulübede yer alamayacak.
Yapılan açıklamada, "BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, 02.10.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Deneyimli teknik adam, Başakşehir maçında kulübede yer alamayacak.