Sergen Yalçın: 'Dört bölgeye transfer yapacağız'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'e yaptığı açıklamalarda siyah-beyazlı takıma gelecek sezon için 4 farklı bölgeye transfer düşündüğünü dile getirdi.
Yalçın, "Önce sağlık diyoruz ama hayat devam ediyor. İşimizi düşünmek zorundayız. Şu anda kafamda dört bölgeye transfer düşünüyorum. Karius'un yerine scout ekibimizin izlediği dört kaleci var; ikisi yerli. Önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı bir transfer raporu hazırlayıp yönetime sunacağız" dedi.
Sergen Yalçın dün de (Perşembe) ASpor'da canlı yayına katılarak hem Beşiktaş gündemi hem de koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Sergen Yalçın'ın o açıklamalarına da bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
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Yalçın, "Önce sağlık diyoruz ama hayat devam ediyor. İşimizi düşünmek zorundayız. Şu anda kafamda dört bölgeye transfer düşünüyorum. Karius'un yerine scout ekibimizin izlediği dört kaleci var; ikisi yerli. Önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı bir transfer raporu hazırlayıp yönetime sunacağız" dedi.
Sergen Yalçın dün de (Perşembe) ASpor'da canlı yayına katılarak hem Beşiktaş gündemi hem de koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Sergen Yalçın'ın o açıklamalarına da bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın