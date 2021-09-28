Serdar Saatçi: "Üzgünüm ama hayalimi gerçekleştirdim"

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serdar Saatçi, Ajax maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Serdar Saatçi: 'Üzgünüm ama hayalimi gerçekleştirdim'
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28 Eylül 2021 21:56
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serdar Saatçi, Ajax'a 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Serdar, "Tarifsiz duygular içerisindeyim. Küçük bir çocukken mahallede top oynarken Şampiyonlar Ligi müziğini düşünür, maça çıktığımız hayal ederdim. Üzgünüz ama bu formayı giydiğim için mutluyum. Ümidimizi kaybetmedik ama olmadı. Daha iyi oynayabilirdim, ben henüz 18 yaşındayım. Burada kalmamalıyım, üstüne koymalıyım. Takdir seyircilerin ve hocamındır." ifadelerini kullandı.


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