Serdar Saatçı: "Fatih Hoca, bizi ayağa kaldırmak istiyor"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Serdar Saatçı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdar Saatçı: 'Fatih Hoca, bizi ayağa kaldırmak istiyor'
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29 Mart 2025 18:25
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Serdar Saatçı maçın ardından konuştu.

Serdar Saatçı: "Sonuç bizi mutlu etti mi, etmedi mi? Bize yakışan bir skor değil. Trabzonspor her zaman galibiyete oynar. Bir süreçten geçiyoruz, karışık bir süreç. Üst düzeye çıkmak istiyoruz ama henüz sonuçlanmadı. Fatih Hoca, bizi ayağa kaldırmak istiyor. Cesaret vermeye çalışıyor, inşallah toparlayacağız. Sakatlığımla ilgili ciddi bir şey yok." dedi.

PERFORMANSI

Bu sezon 10 maça çıkan Saatçı, gol veya asist katkısı üretemedi.
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