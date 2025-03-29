Serdar Saatçı: 'Fatih Hoca, bizi ayağa kaldırmak istiyor'

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Serdar Saatçı maçın ardından konuştu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Serdar Saatçı: "Sonuç bizi mutlu etti mi, etmedi mi? Bize yakışan bir skor değil. Trabzonspor her zaman galibiyete oynar. Bir süreçten geçiyoruz, karışık bir süreç. Üst düzeye çıkmak istiyoruz ama henüz sonuçlanmadı. Fatih Hoca, bizi ayağa kaldırmak istiyor. Cesaret vermeye çalışıyor, inşallah toparlayacağız. Sakatlığımla ilgili ciddi bir şey yok." dedi.
PERFORMANSI
Bu sezon 10 maça çıkan Saatçı, gol veya asist katkısı üretemedi.
Serdar Saatçı: "Sonuç bizi mutlu etti mi, etmedi mi? Bize yakışan bir skor değil. Trabzonspor her zaman galibiyete oynar. Bir süreçten geçiyoruz, karışık bir süreç. Üst düzeye çıkmak istiyoruz ama henüz sonuçlanmadı. Fatih Hoca, bizi ayağa kaldırmak istiyor. Cesaret vermeye çalışıyor, inşallah toparlayacağız. Sakatlığımla ilgili ciddi bir şey yok." dedi.
PERFORMANSI
Bu sezon 10 maça çıkan Saatçı, gol veya asist katkısı üretemedi.