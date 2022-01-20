Serdar Dursun: "İyi bir ivme yakaladığımızı düşünüyoruz"

Serdar Dursun, Fenerbahçe'nin, Altay'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun: 'İyi bir ivme yakaladığımızı düşünüyoruz'
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20 Ocak 2022 00:04
Serdar Dursun, Fenerbahçe'nin, Altay'ı mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Takımın ikinci golünü atan Serdar Dursun, şunları söyledi:

"70. dakikaya kadar maç 1-1'di. 2-1'i bulmamız çok önemliydi. Golü attığım için mutluyum. En önemlisi, bugün 3 puan almak istiyorduk. Takım olarak ve camia olarak rahatladık. Hocamız geldiğinden beri iyi bir ivme yakaladığımızı düşünüyoruz. Toplantılar olsun, birebir konuşmalar olsun herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bir bütün olarak hareket etmek istiyoruz. İsmail hoca sürekli bize bunu söylüyor. Tabii ki hücumsal anlamda istediğimiz gibi oynayamadık belki geçe hafta, bugün de çok çok iyi oynamadık ama geçen haftadan bir tık üstün oynadık. Gün geçtikçe ofansif aksiyonlar daha iyi olacak. İnşallah daha çok pozisyona girip, daha çok gol atıp, daha rahat galibiyetler almak istiyoruz."

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