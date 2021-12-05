Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçında hat-trick yapan Serdar Dursun, karşılaşam sonrası açıklamalarda bulundu.Galibiyetle ilgili konuşan Serdar Dursun "Çok önemli bir maçtı. Bir seri yakalamamız lazım artık. Geçen hafta puan aldık. Bu hafta mutlak 3 puan için çıktık. Rize'nin ilk dakikalarda iyi bir pozisyonu vardı. İyi ki atamadılar. Beraber hücum, beraber savunma yaptık. Baya pozisyonumuz vardı. Böyle maçlarda 2'yi bulman lazım. 2'yi bulamazsan gelirler. Böyle bir maç bizim için iyi oldu." dedi.İlk 11 için hazır olduğunu söyleyen Serdar Dursun "Bu maçta ilk 11 bekliyordum. Sonradan girdim. Benim için önemli maçtı. Geldim, ilk maçta sakatlandım. Az maç oynadım. Önceki senelerde 11'e alışkınım. Hazırım artık. İnşallah bundan sonra takımıma, Fenerbahçe'ye her maçta katkı sağlayacağım." ifadelerini kullandı.Hat-trick hakkında açıklama yapan Serdar Dursun "Bütün ofansif oyuncular için önemlidir gol atmak, asist yapmak, kazanmak. Gol atarsan takım kazanamazsa anlamı yok. Ofansif olarak iyi bir maç çıkardık." şeklinde konuştu.Serdar Dursun ayrıca "Bu galibiyeti Osman Arpacıoğlu'na armağan ediyoruz. Hat-trick yapınca topu eve götürürsün. Topu elimde taşımamak için karnıma koydum. Bir doğum durumu yok yani." diyerek sözlerini noktaladı.