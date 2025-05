Serdar Dursun'dan Fenerbahçe yanıtı!

İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis'te forma giyen Serdar Dursun, İran Ligi'nden Süper Lig yarışına kadar çoğu konuda değerlendirmede bulundu.



Tivibu Spor'a açıklamalarda bulunan Serdar Dursun, En Nesyri ve Edin Dzeko'ya yönelik yapılan eleştirilere değinirken, A Milli Takım'da forma giymeye her zaman hazır olduğunu belirtti. Tecrübeli golcü, dikkat çeken ifadeleriyle gündeme oturdu.



"Al Nassr'a rakip olduğunuz maçta Cristiano Ronaldo oynasaydı ve sen gol atsaydın nasıl sevinirdin" sorusuna Serdar Dursun şu cevabı verdi:



"Ronaldo ile karşılıklı oynadığımız maçta gol atsaydım, espri olsun diye hatta belki anımız olsun diye onun önünde klasik gol sevincini yine yapardım."



İran'daki futbol atmosferi ile Türkiye'yi kıyaslayan Serdar Dursun şu sözleri dile getirdi:



"İRAN'DA HAKEMLER KONUSU SIKINTILI ONU DEĞİŞTİREBİLİRLER"



"İran'da oyuncular bize karşı sürekli yere yatıyor, zamana oynuyor. Hakemler sürekli faul çalıyor. Türkiye'de çoğu kulüp hakemlere bağlıyor mağlubiyetleri. İran'da hakemler konusu sıkıntılı onu değiştirebilirler. Yabancı kuralını 8-10'a çıkarsalar, yurt dışından oyuncular gelirse ligin kalitesi artacak. Süper Lig artık son senelerde bunu yaptı. Bu Türk oyuncular için dezavantaj olabilir ama iyi olan oynayabilir. İran'ın avantajı bence taraftarı. Her maç 50-100 bin arası taraftarımız oluyor. Son 1 ayda şampiyonluğa oynamamamıza rağmen taraftar yine geliyor. İran'da kadınlar da inanılmaz ilgili futbola, maçlara geliyorlar. İran futbolu gelişime çok açık. Kulüpler oyunculara para oynamaya başladılar. Gelecek seneden sonra bence İran Ligi bir yere gelecek."



"UĞURSUZLUK DEMEYELİM AMA ÇOK ŞANSSIZLIKLAR OLUYOR"



Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olamamasına dair soruya Serdar Dursun, "Bu soru çok derin bir konu. Aslında her sene şampiyonluğa yaklaşıyor Fenerbahçe ama her sene biraz detaylar... 'Uğursuzluk' demeyelim ama çok şanssızlıklar oluyor. Geçen sene inanılmaz bir puan ortalaması oldu. Son 3 senede Galatasaray biraz daha iyi. 4-5 sene önceye baktığımızda bu 2 kulüp bu kadar para harcayamıyordu. Son 2-3 senede bu 2 kulüp çıtayı inanılmaz yükseltti, diğer kulüpler altta kaldı. Ligin kalitesi düştü. Bu 2 kulüp 36-38 maçta 80-100 puanlara geliyor, inanılmaz rakamlar bunlar. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının çeşitli nedenleri tabi var. Belki seneye daha iyi oyuncular alırsa Fenerbahçe... İyi oyuncular geliyor ama Fenerbahçe'de oynamak zor, başka kulüplere benzemiyor. Bu ülkede oyuncuların mental olarak da sağlam olması lazım. İstediği kadar iyi oyuncu olsun, baskıyı kaldırabiliyorsa Fenerbahçe'de iyi oynayabilir. Türkiye Ligi zor bir lig. Hakemler oyunu durduruyor, tempo olmuyor" cevabını verdi.



"BENİM DÜŞÜNCEM FENERBAHÇE'DE KEMİK BİR KADRO OLMASI LAZIM"



Fenerbahçe hakkında değerlendirmesini sürdüren Serdar Dursun, "Benim düşüncem bir kemik kadro olması lazım. Başarılı olmak için her hafta 6-7 kişi ilk 11 oynasa, 3-4 kişi değişirse daha rahat olur bu. Bu sene 2-3 sistemle gidildi açıkçası, geçen sene İsmail Kartal'la 4-3-3 ya da 4-1-4-1 oynanıyordu. Bu sene daha çok 3-5-2 denendi çünkü En Nesyri, Dzeko ve Tadic'i denedi. Devre arasından sonra Talisca'yı on numara ya da forvete koydu" şeklinde konuştu.



"FENERBAHÇE'DE OYNUYORSAN ELEŞTİRİLİRSİN"



En Nesyri ve Dzeko'ya yapılan eleştirilerin hatırlatılmasının ardından Serdar Dursun, "Fenerbahçe'de oynuyorsan eleştirilirsin. Son 2 senede Fenerbahçe'de ceza sahasına inanılmaz toplar geliyor. Dzeko ve Nesyri'nin ikisi de 20'şer golün üstünde attı ama baktığında şampiyonluk için yetmiyor. O zaman 25-30-35'i bulmaları gerekiyor ki şampiyon olasın. Oyun içi, oyun dışı bu eleştirilerin çeşitli nedenleri var. Bence bu ligin sistemi 4-1-4-1. Ceza sahasını komple kavraman lazım. Bu ligin şifresi o çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı kolay kolay hücum edemezsin, sürekli defansta beklersin" ifadelerini kullandı.



MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI



A Milli Futbol Takımı'na dair konuşan Serdar Dursun, "Milli Takım'da oynamak, o baskıyla oynamak, orası apayrı bir yer. Kulüpten hariç orası bambaşka bir baskı. Ben de elimden geleni yapıyorum, son 3 ayda sürekli oynadım. Hazırım şu an, birkaç hafta sonra Milli Takım maçları olacak. Yedekten olsun, 5 dakika olsun, ilk 11'de olsun Milli Takım'a her zaman katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Montella son maçlarda daha çok forvetsiz oynuyor, daha çok bir kanat oyuncusunu öne atıyor. Çoğu maçta başarılı oldu, şu an öyle gidiyor. Hocanın tercihi, ister forvetli ister forvetsiz oynaması. Kendisi de pivot santrfor değildi belki de ondan dolayı pivot santrforlara çok olumlu bakmıyor. Bakalım ne olacak" dedi.