Serdar Dursun'a Süper Lig'den yeni talip!

Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun'a Süper Lig'den yeni talip!
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17 Ağustos 2023 20:13
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, santrfor transferi için harekete geçti.

İstanbul temsilcisi Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor.

Fatih Karagümrük'ün bu transfer için kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile temaslara başlaması bekleniyor.

31 yaşındaki futbolcu için Samsunspor, Trabzonspor ve Hertha Berlin iddiaları da gündeme gelmişti.

2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'un sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Serdar Dursun, Fenerbahçe forması altında çıktığı 64 maçta 19 gol attı ve 9 asist yaptı.
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