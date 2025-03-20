Serdal Adalı: 'TFF Başkanı ile görüşeceğim!'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Kartalları Derneği'nin iftarında yabancı hakem taleplerini yineledi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi öncesi oynanan Eyüpspor - Beşiktaş maçının ardından Slavko Vincic kararını değerlendiren Adalı, "Biz de aynı hakemi, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda görmek isteriz." demişti.
"HACIOSMANOĞLU İLE GÖRÜŞECEĞİM"
Adalı bu kez, 29 Mart'ta oynanacak Galatasaray maçı için, "Derbiye kesinlikle yabancı hakem istiyoruz. Galatasaray ile oynayacağımız derbi, ligin en önemli marçı. Yabancı hakem isteğimiz için TFF Başkanı Sayın Hacıosmanoğlu ile bir görüşme yapacağım. Sanırım yabancı hakem konusunda olumlu yanıt verecekler." ifadelerini kullandı.
"CAMİANIN GÜCÜYLE"
Serdal Adalı, Beşiktaş'ın ekonomik açıdan zorlu koşullarda olduğunu ancak camianın gücüyle birlikte bu sıkıntıları atlatacaklarına da vurgu yaptı.
Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi öncesi oynanan Eyüpspor - Beşiktaş maçının ardından Slavko Vincic kararını değerlendiren Adalı, "Biz de aynı hakemi, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda görmek isteriz." demişti.
"HACIOSMANOĞLU İLE GÖRÜŞECEĞİM"
Adalı bu kez, 29 Mart'ta oynanacak Galatasaray maçı için, "Derbiye kesinlikle yabancı hakem istiyoruz. Galatasaray ile oynayacağımız derbi, ligin en önemli marçı. Yabancı hakem isteğimiz için TFF Başkanı Sayın Hacıosmanoğlu ile bir görüşme yapacağım. Sanırım yabancı hakem konusunda olumlu yanıt verecekler." ifadelerini kullandı.
"CAMİANIN GÜCÜYLE"
Serdal Adalı, Beşiktaş'ın ekonomik açıdan zorlu koşullarda olduğunu ancak camianın gücüyle birlikte bu sıkıntıları atlatacaklarına da vurgu yaptı.