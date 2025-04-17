Serdal Adalı, seçim tarihini duyurdu!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Başkanlığı seçiminin tarihini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdal Adalı, seçim tarihini duyurdu!
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17 Nisan 2025 17:49
Son güncelleme 17 Nisan 2025 18:44
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, olağan seçimli genel kurulun 11 Mayıs tarihinde yapılacağını açıkladı.

Serdal Adalı, TRT Spor kanalında konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu.

Adalı, kulübün seçim tarihini belirlediklerini dile getirerek, "Seçim tarihini 11 Mayıs olarak belirledik. Geçen gün divanda da söyledim. 11 Mayıs'a kadar Bankalar Birliğinden çıkacağız." diye konuştu.

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