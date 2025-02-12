Serdal Adalı menajerleri kapıdan sokmadı

Serdal Adalı, çalkantılı geçen Hasan Arat ve Hüseyin Yücel dönemlerinin ardından başkanlığa aday olurken, Beşiktaş'ın geleceğini kurtarma sözü vermişti. Adalı, transfer döneminde bu vaadine uygun adımlar attı.



Menajerler tarafından önerilen yıldızı sönmüş isimlere kapıları kapatan Adalı taraftar baskısına rağmen geri adım atmadı. Solskjaer'i takımın başına getiren, John Vik'e de scout danışmanlığı görevi veren Serdal Adalı, bu ikilinin önderliğinde hareket etti.



POTANSİYELLERİ ÇOK YÜKSEK



İlk olarak Intependiente'de geleceğin yıldızı olarak gösterilen 18 yaşındaki Keny Arroyo ile sözleşme imzalandı. Ardından Kolombiya'nın La Equidad takımından 20 yaşındaki orta saha Elan Ricardo kadroya dahil edildi. Siyah-beyazlılar bu oyuncuların bonservislerine 7 milyon Euro öderken, yüksek gelir elde edilebilecek iki potansiyele sahip oldu.



