Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, A Spor ekranlarında yaptığı açıklamalarda takım içi son durumu değerlendirirken, adı ayrılık iddialarıyla öne çıkan Rafa Silva hakkında da açıklamalarda bulundu.





"KEYFİ YERİNDE MUTSUZLUĞU YOK"



Portekizli yıldızın takımdan ayrılacağına yönelik çıkan haberleri yalanlayan Adalı, oyuncunun keyfinin yerinde olduğunu belirtti:



"Keyfi yerinde, mutsuzluğu yok. Rafa enteresan bir karakter, sohbeti de çok güzel. Devre arasında gidecek lafı benim de kulağıma geldi ama şu ana kadar konuştuğumuz hiçbir şey yok."



"ÇAĞIRIN ŞUNU DEDİM"



Adalı, takım içindeki bir detayı da esprili bir şekilde paylaştı:



"Rafa, dün sabah içerdeki toplantıda yoktu. 'Çağırın şunu' dedim. 'Ağrın geçsin artık' diye espri yaptık. Sonra aradılar, 'Rafa çıktı antrenmana' dediler."



