30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, son zamanlarda adı ayrılık iddialarıyla öne çıkan Rafa Silva hakkında konuştu.

calendar 31 Ekim 2025 00:30 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2025 00:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, A Spor ekranlarında yaptığı açıklamalarda takım içi son durumu değerlendirirken, adı ayrılık iddialarıyla öne çıkan Rafa Silva hakkında da açıklamalarda bulundu.

"KEYFİ YERİNDE MUTSUZLUĞU YOK"

Portekizli yıldızın takımdan ayrılacağına yönelik çıkan haberleri yalanlayan Adalı, oyuncunun keyfinin yerinde olduğunu belirtti:

"Keyfi yerinde, mutsuzluğu yok. Rafa enteresan bir karakter, sohbeti de çok güzel. Devre arasında gidecek lafı benim de kulağıma geldi ama şu ana kadar konuştuğumuz hiçbir şey yok."

"ÇAĞIRIN ŞUNU DEDİM"

Adalı, takım içindeki bir detayı da esprili bir şekilde paylaştı:

"Rafa, dün sabah içerdeki toplantıda yoktu. 'Çağırın şunu' dedim. 'Ağrın geçsin artık' diye espri yaptık. Sonra aradılar, 'Rafa çıktı antrenmana' dediler."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.