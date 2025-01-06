Serdal Adalı: 'Bize verilen emanete layık olacağız'

Adalı ayrıca, "Bu kadar büyük güvenle Beşiktaş'ı bizlere emanet eden üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan, Beşiktaş'a hizmet etmek için vargücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bize verilen emanete layık olacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, mazbatasını aldı.Adalı, mazbata töreninde yaptığı açıklamada;dedi.