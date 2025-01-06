Serdal Adalı: 'Bize verilen emanete layık olacağız'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, mazbatasını aldı.
Adalı, mazbata töreninde yaptığı açıklamada; "2025 yılının Beşiktaş camiasına, hak ettiği güzellikleri getirmesini diliyorum. Tarihimizin en yüksek katılımlı genel kurulunda rekor oy sayısıyla bu göreve seçilmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.
"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"
Adalı, mazbata töreninde yaptığı açıklamada; "2025 yılının Beşiktaş camiasına, hak ettiği güzellikleri getirmesini diliyorum. Tarihimizin en yüksek katılımlı genel kurulunda rekor oy sayısıyla bu göreve seçilmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.
"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"
Adalı ayrıca, "Bu kadar büyük güvenle Beşiktaş'ı bizlere emanet eden üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan, Beşiktaş'a hizmet etmek için vargücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bize verilen emanete layık olacağız." ifadelerini kullandı.