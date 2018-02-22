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Başarı tehlikelidir, başarmak güzel bir şeydir ama onu taşımak zordur. Beşiktaş'ın durumu şu an yıkılacak bir durum değildir. Bunu fırsat bilen, yıkmak isteyenlerin olduğunu görüyoruz. Bu sene başaramasak da Beşiktaş yine var olacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Siyah-beyazlı takımın gündemindeki konular hakkında açıklamalar yapan Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.Şenol Güneş basın toplantısında sözlerine "Şampiyonlar Ligi bizim için önemli bir hedefti. Ondan sonra bir üst turlara çıkmak önemliydi. İlk maçtaki skor avantajımızı kaybettirdi. Rövanş öncesinde neredeyse şansımız kalmadı. Umutlarımızı buraya taşımak isterdik. Özellikle maçın ikinci yarısında hem moral hem de fizik olarak oyundan düştük." diyerek başladı.Deneyimli teknik adam, "Ülkemizi iyi temsil ettik. Bugüne kadar sadece üç kez yenildik; Sporting Lizbon, Dinamo Kiev ve Bayern Münih. Nereden, nereye geldiğimizi iyi biliyoruz. Nereye gideceğimizi ve beklentileri de biliyoruz. Ancak Bayern Münih maçı nedeniyle ülkemizden özür dileriz." dedi.Açıklamalarına devam eden Şenol Güneş, "Bizi saha dışında aşağıya çekmek isteyenler var. Bunu kendi insanımızın yapıyor olmasından üzüntü duyuyoruz. Beklentileri yükselttik, başarı bize rakip oldu. Ligde ve kupada yarışımıza devam edeceğiz. Hayallerimizi kaybetmedik. Şampiyonlar Ligi'nde daha yukarı gitmek isterdik. Oralarda yukarıda olsak bile, bunun şu an için gerçekçi olmadığını söyledim. Zamanında Dünya Kupası hedefi olanlar vardı, o zaman da doğru bir hedef olmadığını söyledim. Türkiye'ye Dünya Kupası hayırlı olsun" diyerek göndermelerde bulundu."Şenol Güneş korkak" yorumlarına tepki gösteren deneyimli çalıştırıcı "Benim korkum yok. Korktuğumu söyleyenleri Allah'a havale ediyorum." dedi.Ligde iddialı olduklarına vurgu yapan Güneş, "Türkiye'de yenemeyeceğimiz takım yok. Ligde ve kupada kendimizi favori görüyoruz. Pazar günü 3 puan ve moral için sahaya çıkacağız. Taraftarımız için elimizden geleni kupada ve ligde yapacağız." diye konuştu."Caner Erkin, Şenol Güneş'e tepki gösterdi" haberleri hakkında konuşan Güneş, "En son Caner'in bana tepki gösterdiği yazıldı. Çıkarken, kendisinin iyi olduğunu düşünüyordu. Ben de kendisine geç dedim. Elini kaldırmış sanırım, TFF uygun görürse 3 maç ceza veririz. Elle kolla konuşunca 6 maç ceza alıyor. Başkaları kirli ağızla konuşunca ceza almıyor. Kimse mükemmel değil, ne ben ne de Caner. Öyle bir iddiamız da yok. Biz güzel şeyler sunmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.Ayrıca Şenol Güneş, basındaki eleştirilerle ilgili "Biz duvara vurmadık. Terbiyesizlik ve saygısızlık yapmadık. Bunları söyleyenlere, o lafları iade ediyorum. Biz dünyanın en iyi takımı değiliz, iyi olmaya çalışıyoruz. Bizi ortalığı toz dumana katan kişi olarak gösterdiler." ifadelerini kullandı."Tamer Tuna ayrıldı, Şenol Güneş bun eksikliğini yaşıyor" eleştirilerinin hatırlatılması üzerine deneyimli teknik adam "50 yıldır buradayım, bunu cevaplamak bile doğru değil. Ben biriyle yaşayan bir adam değilim, birileri benle yaşadı. Burada neler dönüyor bilmiyorum, kim size ne anlatıyor bilmiyorum. Size yanlış bilgi veriyorlar sanırım. Yardımcı antrenör beni yönetmiyor, ben yardımcı antrenörü yönetiyorum. Bayern Münih maçını alsaydık sorun yoktu, alamadık sorun var. Eğittiğimiz adamları bize hoca olarak gösterirseniz, hem ona hem de bana saygısızlık edersiniz." açıklamasını yaptı.Yeni transferlerle ilgili konuşan Güneş, "Domagoj Vida uyum sıkıntı yaşıyor. Bunu Medel de yaşadı. Matej Mitrovic'in giderken ki hali şu anki Vida'dan daha iyi. Larin'de beklenti var, oynamayanlar akla geliyor ama Larin şu an Talisca, Love, Mustafa Pektemek, Negredo'nun önünde değil. Çıkıp da bir maç iyi oynayabilir." görüşlerini dile getirdi.Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'i "Alper Ulusoy'u tebrik edin" diye tepki gösterdiği iddiaları hakkında konuşan Güneş, "Konyaspor maçında olanları herkes biliyor. Hakemin niyetinde kötülük olduğunu düşündüm. Maç sonunda bütün futbolcular hakemin orada tartışıyorlar, ben de bizimkileri gönderdim ve Konyasporlulara 'Siz gidin' dedim. Kasıtlı olarak Mehmet Özdilek'e bir şey yapmadım, onu ittiğim söyleniyor, asla böyle bir şey yapmadım. Mehmet Özdilek'i çok severim, bunu da söylemek istiyorum." dedi.