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, Pazar günü Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacakları derbiyle ilgili olarak gündem yartacak açıklamalarda bulundu.Ligde iddialı olduklarına vurgu yapan Güneş, "Türkiye'de yenemeyeceğimiz takım yok. Ligde ve kupada kendimizi favori görüyoruz. Pazar günü 3 puan ve moral için sahaya çıkacağız. Taraftarımız için elimizden geleni kupada ve ligde yapacağız." diye konuştu.Pazar günü oynayacakları derbide Fenerbahçe'yi yenerek rakiplerini geçmek istediklerine vurgu yapan Şenol Güneş, "Talisca ve Pepe dışında, Gökhan Gönül ve Domagoj Vida'nın sakatlıkları var. Durumlarına bakacağız, bir karar vereceğiz." dedi.Türkiye'de en iyi takım olduklarını söylendiğini hatırlatan Şenol Güneş, "Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu biz söylemiyoruz, bu haftaki rakibimiz (Fenerbahçe) söylüyor. Bunun için en iyisini yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı."İyi futbol derbi kazanmaya yetmiyor. Fenerbahçe maçında Beşiktaş tuzağa düştü denmişti, Van Persie olayı vardı?" sorusuna yanıt veren Şenol Güneş, "Geçen seneye gitmeye gerek yok. Bu sene orada iyi oynadık. Kaybettik. Nasıl kaybettiğimizi anlatmaya gerek yok. Hakem ne yaparsa yapsın oynayacağız. İlk maçta olanlara isyan ettik, sıkıntısını biz çektik. Bu kez sadece biz üstün olacağız." diye konuştu."Talisca'nın cezasının kalması için başvuru olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Güneş, "Talisca'nın cezasının kalkması için bir beklentim yok. Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Senin oyununu bozmak istiyor. Bir maçta iki oyuncu seçilerek kart verildiğini düşünmemek için bir sebep var mı? Hakem konusu sorulduğu için konuşuyorum. Diğer konulara girmeden bu maçı bitirmek istiyoruz." görüşlerini dile getirdi.Son olarak "Fenerbahçe'ye önleminiz olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Şenol Güneş "Bizim futbolumuz belli, keyif veren futbol. Üstün taraf olup maçı da kazanmak istiyoruz. Pazar günü saha dışına çıkmadan, her zaman gurur duyduğumuz taraftarımızın desteği ile mutlu sona ulaşacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.