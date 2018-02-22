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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, düxenlediği basın toplantısında, Medipol Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'a tepkileri nedeniyle 6 maç ceza alan Caner Erkin üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderme yaptı."Caner Erkin, Şenol Güneş'e tepki gösterdi" haberleri hakkında konuşan Güneş, "En son Bayern Münih maçında oyundan çıkarken Caner'in bana tepki gösterdiği yazıldı. Çıkarken, kendisinin iyi olduğunu düşünüyordu. Ben de kendisine 'Geç' dedim. Elini kaldırmış sanırım, TFF uygun görürse 3 maç ceza veririz. Elle kolla konuşunca 6 maç ceza alıyor. Başkaları kirli ağızla konuşunca ceza almıyor. Kimse mükemmel değil, ne ben ne de Caner. Öyle bir iddiamız da yok. Biz güzel şeyler sunmak istiyoruz." açıklamasını yaptı."Talisca'nın cezasının kalması için başvuru olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Güneş, "Talisca'nın cezasının kalkması için bir beklentim yok. Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Senin oyununu bozmak istiyor. Bir maçta iki oyuncu seçilerek kart verildiğini düşünmemek için bir sebep var mı? Hakem konusu sorulduğu için konuşuyorum. Diğer konulara girmeden bu maçı bitirmek istiyoruz." görüşlerini dile getirdi.