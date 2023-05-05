Şenol Güneş'ten averaj hesabı: 'Ne olacağı belli olmaz'

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, ligde cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçı öncesinde mücadeleye en iyi şekilde hazırlandıklarının altını çizdi.
Başarılı çalıştırıcı, sezon sonunda olası bir şampiyonluk yarışı için tempolarını yükselttiklerini söylerken, "Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Averajımızı yüksek tutmalıyız." yorumunu yaptı.
BİR HAYLİ MEMNUN
Güneş, kadrodaki oyuncuların, her geçen gün üstüne koyarak sahada performanslarını artırmalarından da bir hayli memnun olduğunu belirtti. Güneş, Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı mücadelede topla en fazla buluşan oyunculardan Masuaku 47, Amir Hadziahmetovic 46, Saiss 46 kez topla temas ettiğini ifade etti.
'YARDIMLAŞMA ÜST DÜZEY'
Tecrübeli teknik adam, "İstatistiklerimiz her geçen gün güzel bir tabloya dönüştü. Önemli olan topu oyunda tutmak. Bu konuda antrenmanlarda oyuncularımı sık sık uyararak topa hakim olmamızı söylüyorum. Ayrıca Süper Lig'de yaptığımız tüm maçlarda bu istikrarı en iyi şekilde koruyor ve tempomuzu yükseltiyoruz. Takım içinde yardımlaşmayı üst düzey yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Başarılı çalıştırıcı, sezon sonunda olası bir şampiyonluk yarışı için tempolarını yükselttiklerini söylerken, "Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Averajımızı yüksek tutmalıyız." yorumunu yaptı.
BİR HAYLİ MEMNUN
Güneş, kadrodaki oyuncuların, her geçen gün üstüne koyarak sahada performanslarını artırmalarından da bir hayli memnun olduğunu belirtti. Güneş, Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı mücadelede topla en fazla buluşan oyunculardan Masuaku 47, Amir Hadziahmetovic 46, Saiss 46 kez topla temas ettiğini ifade etti.
'YARDIMLAŞMA ÜST DÜZEY'
Tecrübeli teknik adam, "İstatistiklerimiz her geçen gün güzel bir tabloya dönüştü. Önemli olan topu oyunda tutmak. Bu konuda antrenmanlarda oyuncularımı sık sık uyararak topa hakim olmamızı söylüyorum. Ayrıca Süper Lig'de yaptığımız tüm maçlarda bu istikrarı en iyi şekilde koruyor ve tempomuzu yükseltiyoruz. Takım içinde yardımlaşmayı üst düzey yapıyoruz." ifadelerini kullandı.