Şenol Güneş'ten averaj hesabı: 'Ne olacağı belli olmaz'

BİR HAYLİ MEMNUN

'YARDIMLAŞMA ÜST DÜZEY'

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, ligde cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçı öncesinde mücadeleye en iyi şekilde hazırlandıklarının altını çizdi.Başarılı çalıştırıcı, sezon sonunda olası bir şampiyonluk yarışı için tempolarını yükselttiklerini söylerken, "yorumunu yaptı.Güneş, kadrodaki oyuncuların, her geçen gün üstüne koyarak sahada performanslarını artırmalarından da bir hayli memnun olduğunu belirtti. Güneş, Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı mücadelede topla en fazla buluşan oyunculardan Masuaku 47, Amir Hadziahmetovic 46, Saiss 46 kez topla temas ettiğini ifade etti.Tecrübeli teknik adam,ifadelerini kullandı.