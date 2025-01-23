Şenol Güneş takviye bekliyor

Şenol Güneş ile başkan Ertuğrul Doğan'ın buluşmasında geleceklerin dışında teklif alan ve gidecek oyuncular masaya yatırıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş takviye bekliyor
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23 Ocak 2025 09:29
Trabzonspor'un haftayı bay geçecek olması nedeniyle takıma 4 gün izin veren teknik direktör Şenol Güneş, soluğu İstanbul'da aldı.

Başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelen tecrübeli teknik adam, transfer çalışmaları hakkında detaylı bilgi alışverişinde bulundu.

Teklif gelen Mendy ile Draguş'un durumu ve muhtemel gönderilmesi gündemde olan diğer oyuncular da masaya yatırıldı.

TAKVİYE BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Güneş'in, takımın artan performansının devamı konusunda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirdiği ancak takviye beklentisinin de sürdüğü öğrenildi.

Başkan Doğan'ın da tecrübeli teknik adama transferdeki ilerleyişin devam edeceğini belirttiği kaydedildi.

VALLEJO'DAN RET

Bu arada Trabzonspor, Real Madrid'in stoperi Jesus Vallejo için girişimde bulundu. 28 yaşındaki oyuncunun teklifi kabul etmediği belirtildi.

 

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