Şenol Güneş, Rıza Çalımbay'a karşı kazanamıyor!

Trabzonspor, Süper Lig'de Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hatayspor Rıza Çalımbay'a karşı rakip olduğu son 2 maçta galibiyet yüzü görememişti. Deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ın başındayken, söz konusu 2 karşılaşmada ise Çalımbay; Sivasspor ve Konyaspor'u çalıştırıyordu. Güneş, bu maçlardan 1 beraberlik ve 1 yenilgi çıkardı.
Bordo-mavili takımın hocası, bu maçta da sahadan istediğini alamadı. Güneş'in, Çalımbay'a karşı galibiyet hasreti 3 maça yükselmiş oldu. Bu arada ligde şu an çalışan hocalar arasında en tecrübeli iki ismi karşı karşıya gelmiş oldu. Rıza Çalımbay ligde 641, Güneş ise 617. maçını geride bıraktı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hatayspor Rıza Çalımbay'a karşı rakip olduğu son 2 maçta galibiyet yüzü görememişti. Deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ın başındayken, söz konusu 2 karşılaşmada ise Çalımbay; Sivasspor ve Konyaspor'u çalıştırıyordu. Güneş, bu maçlardan 1 beraberlik ve 1 yenilgi çıkardı.
Bordo-mavili takımın hocası, bu maçta da sahadan istediğini alamadı. Güneş'in, Çalımbay'a karşı galibiyet hasreti 3 maça yükselmiş oldu. Bu arada ligde şu an çalışan hocalar arasında en tecrübeli iki ismi karşı karşıya gelmiş oldu. Rıza Çalımbay ligde 641, Güneş ise 617. maçını geride bıraktı.