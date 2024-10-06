Şenol Güneş, Rıza Çalımbay'a karşı kazanamıyor!

Trabzonspor, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in, Rıza Çalımbay'a karşı kazanamama serisi 3 maça yükseldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş, Rıza Çalımbay'a karşı kazanamıyor!
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06 Ekim 2024 12:56
Trabzonspor, Süper Lig'de Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hatayspor Rıza Çalımbay'a karşı rakip olduğu son 2 maçta galibiyet yüzü görememişti. Deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ın başındayken, söz konusu 2 karşılaşmada ise Çalımbay; Sivasspor ve Konyaspor'u çalıştırıyordu. Güneş, bu maçlardan 1 beraberlik ve 1 yenilgi çıkardı.

Bordo-mavili takımın hocası, bu maçta da sahadan istediğini alamadı. Güneş'in, Çalımbay'a karşı galibiyet hasreti 3 maça yükselmiş oldu. Bu arada ligde şu an çalışan hocalar arasında en tecrübeli iki ismi karşı karşıya gelmiş oldu. Rıza Çalımbay ligde 641, Güneş ise 617. maçını geride bıraktı.

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