Şenol Güneş, Fenerbahçe'yi ezberliyor

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesi sarı-lacivertli ekibi ezberliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş, Fenerbahçe'yi ezberliyor
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28 Mart 2023 12:18
Beşiktaş'ta teknik ekip, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, analiz ekibinden ezeli rakibi ile ilgili geniş bir rapor aldı ve Sarı-Lacivertliler'in birçok maçını da direkt kendisi izledi.

Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına rakibi ezberletmeye çalışacak. Beşiktaş, milli takımdan dönecek isimlerle birlikte hazırlıklar başlayacak.

 

 
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