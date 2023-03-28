Şenol Güneş, Fenerbahçe'yi ezberliyor

Beşiktaş'ta teknik ekip, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş, analiz ekibinden ezeli rakibi ile ilgili geniş bir rapor aldı ve Sarı-Lacivertliler'in birçok maçını da direkt kendisi izledi.
Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına rakibi ezberletmeye çalışacak. Beşiktaş, milli takımdan dönecek isimlerle birlikte hazırlıklar başlayacak.
Teknik direktör Şenol Güneş, analiz ekibinden ezeli rakibi ile ilgili geniş bir rapor aldı ve Sarı-Lacivertliler'in birçok maçını da direkt kendisi izledi.
Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına rakibi ezberletmeye çalışacak. Beşiktaş, milli takımdan dönecek isimlerle birlikte hazırlıklar başlayacak.