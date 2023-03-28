Şenol Güneş, Fenerbahçe'yi ezberliyor

Beşiktaş'ta teknik ekip, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor.Teknik direktör Şenol Güneş, analiz ekibinden ezeli rakibi ile ilgili geniş bir rapor aldı ve Sarı-Lacivertliler'in birçok maçını da direkt kendisi izledi.Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına rakibi ezberletmeye çalışacak. Beşiktaş, milli takımdan dönecek isimlerle birlikte hazırlıklar başlayacak.