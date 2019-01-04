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Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı alkışlattı

Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Burak Yılmaz ilk idmanına bu sabah çıktı.

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı alkışlattı
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04 Ocak 2019 11:16
Beşiktaş'ın flaş transferi Burak Yılmaz ilk idmanına bu sabah çıktı.

Beşiktaş'a geri dönen Burak Yılmaz, siyah beyazlı takımın Antalya kampına dün gece katılmıştı.

Tecrübeli golcü yeni takımıyla ilk idmanına çıktı ve takım arkadaşlarıyla da tanıştı. Şenol Güneş, tüm takımı bir araya toplayıp, Burak Yılmaz'ı takım arkadaşlarına alkışlattı.




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