Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı alkışlattı

Beşiktaş'ın flaş transferi Burak Yılmaz ilk idmanına bu sabah çıktı.
Beşiktaş'a geri dönen Burak Yılmaz, siyah beyazlı takımın Antalya kampına dün gece katılmıştı.
Tecrübeli golcü yeni takımıyla ilk idmanına çıktı ve takım arkadaşlarıyla da tanıştı. Şenol Güneş, tüm takımı bir araya toplayıp, Burak Yılmaz'ı takım arkadaşlarına alkışlattı.
Beşiktaş'a geri dönen Burak Yılmaz, siyah beyazlı takımın Antalya kampına dün gece katılmıştı.
Tecrübeli golcü yeni takımıyla ilk idmanına çıktı ve takım arkadaşlarıyla da tanıştı. Şenol Güneş, tüm takımı bir araya toplayıp, Burak Yılmaz'ı takım arkadaşlarına alkışlattı.
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Burak Yılmaz, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı ve Şenol Güneş tarafından takıma tanıtıldı. Burak, takım arkadaşları tarafından alkışlandı. pic.twitter.com/6bjHA4VIh6
— Sporx (@sporx) 4 Ocak 2019