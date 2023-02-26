Semih Kılıçsoy: "Bu benim hayalimdi"

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Semih Kılıçsoy: 'Bu benim hayalimdi'
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26 Şubat 2023 21:27
Beşiktaş'ta ilk kez A Takım'da forma giyen Semih Kılıçsoy, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Semih Kılıçsoy yaptığı açıklamada, "İlk maçımı oynadım. Bana bu şansı veren hocalarıma çok teşekkür ederim. Futboldan ziyade, yaşadığımız depremden dolayı üzgünüz. Ülkemizin başı sağ olsun." dedi.

Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Semih, "Altyapısından yetiştiğim Beşiktaş'ta bu formayı giymek, bu stadyumda oynamak hayalimdi. Daha çok çalışıp, daha çok süre bulmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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