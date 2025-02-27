Selçuk İnan'dan yabancı hakem açıklaması!

Gaziantep FK, teknik direktörü Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası B grubu son maçında sahalarında Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren İnan, "Önemli amaçlarımdan biri, oynamayan oyuncuları görmek ve hazırlamaktı. Çok zor maçlarımız geliyor, çok zor periyoda giriyoruz. Hedefimiz belli, gücümüzün farkındayız. Maça aslında önde baskı yaparak başlamak istedik. Ufacık bir umut dahi varsa peşinden gitmek lazım. Bunu yapmaya çalıştık. Önde baskı yapınca sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İşlerin iyi gittiğini düşünürken geçişten goller yedik. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı böyle boşluklar verirseniz bu sıkıntıları yaşamanız normal. Oyuncularım maçı bırakmadılar. Sonuna kadar devam ettiler. Goller de bulabilirdik. Güzel bir maç oldu." dedi.
40 yaşındaki çalıştırıcı "Yabancı hakem ister misiniz?" sorusuna "Bu soruyu bize sormanız yersiz. Ne de olsa ülkemizde hayatını futbola adamış bir futbol adamı olarak, benim söylediğim şeyin önemi yok. O yüzden cevaplamayacağım." cevabını vererek sözlerini noktaladı.
"FENERBAHÇE'YE BÖYLE POZİSYONLAR VERİRSENİZ..."
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında da açıklamada bulunan İnan, kupaya veda ettiklerini söyledi.
Müsabakanın zor geçeceğini bildiklerini anlatan İnan, şunları kaydetti:
"Ufacık bir umut var ise bile sonuna kadar gitmeliyiz. Maç başladığında bunu yapmaya başladık. Oyunu önde kabul etmeye çalıştık, pozisyonlara girdik. Yakaladığımız birkaç şans da oldu. Fenerbahçe gibi bir takıma geçişten bu tür pozisyonlar verirseniz cezalandırmaları kolay oluyor. Biz de bugün bunu yaşadık. Yenik duruma düştük ama mücadeleyi bırakmamak, maçın içinde kalmak benim için önemliydi. Özellikle az forma şansı bulan oyuncularımızın bir şekilde maçta olmaya çalışması, tutunması, mücadele etmesi beni ayrıca mutlu etti. Kazanmak isterdik ama seyircilere güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Maçı kaybettik çok üzgünüz ama en azından belli başlı oyuncular üzerinde kazanımlarımız oldu."
Selçuk İnan'dan yabancı hakem açıklaması!
Gaziantep FK, teknik direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.
Son güncelleme 27 Şubat 2025 19:12
Gaziantep FK, teknik direktörü Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası B grubu son maçında sahalarında Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
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