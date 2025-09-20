20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
1-029'
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
0-014'
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
2-2
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1DA
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
0-028'
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-129'
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
1-129'
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
2-1DA
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-2DA
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Sefer Yılmaz: "Üst sıraları yeniden kovalamak istiyoruz"

Ankara Keçiörengücü karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü Sefer Yılmaz, oyuna iyi başladıklarını ancak beklenmedik gollerle mağlup olduklarını belirtti. Yılmaz, hedeflerinin Vanspor maçında galip gelerek yeniden çıkış yakalamak olduğunu söyledi.

calendar 20 Eylül 2025 19:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sefer Yılmaz: 'Üst sıraları yeniden kovalamak istiyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olan Bodrum FK Teknik Direktörü Sefer Yılmaz maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 
Deplasmana gelen taraftarları sevindirmek istediklerini ancak başaramadıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:
 
"Aslında maça iyi başlamıştık. Topun hakimiyeti bizdeydi ama Keçiörengücü'nün geçiş oyunlarındaki beklediği pozisyonların birinde golü yedik. Daha sonra ilk yarı toparlanmamız zor oldu. Ancak ikinci yarıda oyuncu ve oyun formasyonundaki değişiklikle etkili olduk. Aradığımız golü de bulduk ama maalesef duran topta hiç beklenmediğimiz anda bir gol bizi tamamen oyundan düşürdü. Buradan beklemediğimiz bir skorla mağlup ayrıldık. Artık o maçı geride bırakıp hafta içinde oynayacağımız Vanspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp, 3 puanla ayrılıp tekrar üst sıraları kovalamak istiyoruz."
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.