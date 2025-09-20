Sefer Yılmaz: 'Üst sıraları yeniden kovalamak istiyoruz'

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olan Bodrum FK Teknik Direktörü Sefer Yılmaz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Deplasmana gelen taraftarları sevindirmek istediklerini ancak başaramadıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Aslında maça iyi başlamıştık. Topun hakimiyeti bizdeydi ama Keçiörengücü'nün geçiş oyunlarındaki beklediği pozisyonların birinde golü yedik. Daha sonra ilk yarı toparlanmamız zor oldu. Ancak ikinci yarıda oyuncu ve oyun formasyonundaki değişiklikle etkili olduk. Aradığımız golü de bulduk ama maalesef duran topta hiç beklenmediğimiz anda bir gol bizi tamamen oyundan düşürdü. Buradan beklemediğimiz bir skorla mağlup ayrıldık. Artık o maçı geride bırakıp hafta içinde oynayacağımız Vanspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp, 3 puanla ayrılıp tekrar üst sıraları kovalamak istiyoruz."