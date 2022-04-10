Sefer Yılmaz: 'Lige kalmak için yeni çaba içine gireceğiz'

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Altay'da teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, maçın bekledikleri gibi Adana Demirspor'un yoğun baskıyla başladığını dile getirdi.



Maçın ilk 15-20 dakikasından sonra baskıyı kırdıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Şanssız bir şekilde defansımızın en iyi oyuncularından biri sakatlandığı ve dışarıda kaldığı 1-2 dakikalık süreçte defansımız arasında bir iletişim eksikliğinden kalemizde golü gördük. Şimdi televizyonda gördüğümüz kadarıyla bir hücum faulü var. Direkten dönüyor ve gol oluyor. Maalesef 2-0 ile devreye girdik. Daha sonra devre arasında gerekli değişikliklerle ikinci yarıya yine iyi başladık, pozisyonlar da bulduk. En sonda golü de bulduk, 2-1'e getirdik. Son 10 dakikada belki de buradan puan ya da 3 puanla da ayrılabileceğimiz bir oyuna dönebilecekti. Yine genellikle Altay'ın başına gelen haksız bir penaltıyla maç 3-1'e geldi. Maalesef buradan puansız ayrıldık. Artık bundan sonra inşallah önümüzdeki maça bakıp Başakşehir ve içeride oynayacağımız Galatasaray maçlarında 3 puanla sahadan ayrılıp yeniden lige tutunmak için bir çaba içine gireceğiz."





İLGİLİ VİDEO