Sedat Ağçay: 'Bu konumu hak etmiyoruz'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Aüçay yaptığı açıklamada, "Böyle maçlar; atmosferi yüksek, güzel maçlar. Beşiktaş, saha ve seyirci avantajını kullanarak başlamak istedi ve yaptılar. Biz o dönemi iyi atlattık. İlk yarının son 5 dakikasına kadar oyun ve pozisyon üstünlüğü yakaladık. İlk yarının son 5 dakikası, biraz konsantrasyon düşünce büyük takımların neler yapabileceğini de gördük." dedi.
Kaleci Gökhan'ın iyi bir oyun sergilediğini söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Kalecimiz iyi bir duruş sergiledi. Oyunu tuttu. Kendi hatalarımızdan baskı yedik. İyi oynadık ama sonuç memnun edici değil. Çocukların sahaya koyduğu karakterden memnunum. Biz büyük camiayız. Bulunduğumuz yer, hak ettiğimiz bir yer değil. Oyun, ilerisi için umut verdi." açıklamasını yaptı.
Sedat Ağçay ayrıca, "Genel anlamda iyiydik. Top bizdeyken oyun başlangıcında merkez oyununu çok istemiyorduk. Kendi hatamızdan yaptığımız yanlışlarla baskı yedi. Takımın hepsi reaksiyon verdi. Ancak, daha fazlasını yapacak gücümüz var. Köklü bir camiayız. Böyle mücadele ettikçe karşılığımızı alırız." ifadelerini kullandı.
Aüçay yaptığı açıklamada, "Böyle maçlar; atmosferi yüksek, güzel maçlar. Beşiktaş, saha ve seyirci avantajını kullanarak başlamak istedi ve yaptılar. Biz o dönemi iyi atlattık. İlk yarının son 5 dakikasına kadar oyun ve pozisyon üstünlüğü yakaladık. İlk yarının son 5 dakikası, biraz konsantrasyon düşünce büyük takımların neler yapabileceğini de gördük." dedi.
Kaleci Gökhan'ın iyi bir oyun sergilediğini söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Kalecimiz iyi bir duruş sergiledi. Oyunu tuttu. Kendi hatalarımızdan baskı yedik. İyi oynadık ama sonuç memnun edici değil. Çocukların sahaya koyduğu karakterden memnunum. Biz büyük camiayız. Bulunduğumuz yer, hak ettiğimiz bir yer değil. Oyun, ilerisi için umut verdi." açıklamasını yaptı.
Sedat Ağçay ayrıca, "Genel anlamda iyiydik. Top bizdeyken oyun başlangıcında merkez oyununu çok istemiyorduk. Kendi hatamızdan yaptığımız yanlışlarla baskı yedi. Takımın hepsi reaksiyon verdi. Ancak, daha fazlasını yapacak gücümüz var. Köklü bir camiayız. Böyle mücadele ettikçe karşılığımızı alırız." ifadelerini kullandı.