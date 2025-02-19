Sebastian Szymanski'den Jose Mourinho cevabı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 3-0'ın rövanşında Anderlecht'e konuk olacak Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.
"İLK MAÇTAKİ GİBİ OYNAMALIYIZ"
Önemli bir maç oynayacaklarını söyleyen Szymanski, "Bizim için önemli bir maç olacak. Anderlecht'in iyi bir takım olduğunu unutmamalıyız. İlk maçta iyi oynadık ama yarın da ilk maçtaki gibi oynamalıyız. Rakibimize fazlasıyla saygı duyuyoruz." dedi.
JOSE MOURINHO CEVABI
"Mourinho daha önce '2 tane Szymanski olsaydı ikisini de oynatırdım' demişti. Bu sözler sana nasıl hissettirdi?" sorusuna ise Szymanski, "Daha önce ne hissediyorsam aynı şeyleri hissediyorum. Böyle bir teknik adamın sizin hakkınızda böyle şeyler söylemesi iyi hissettirir. Ben kişisel olarak en iyi performansımı vermeyi ve takım arkadaşlarıma en iyi şekilde yardımcı olmayı amaçlıyorum." cevabını verdi.
"BEN HER ZAMAN İŞİMİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"
Polonyalı futbolcu ayrıca, "Ben her zaman işimi yapmaya çalışıyorum. Bu renkler için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 4000. golü atacağıma dair bir hayalim yoktu ama gol atacağıma dair hislerim vardı. Böyle büyük bir kulübün tarihine geçtiğim için gururlu hissediyorum. Taraftarların bana gösterdiği sevgi... Sahada olduğum sürece elimden geleni yapmaya çalışıyorum." ifadelerini de kullandı.
"İLK MAÇTAKİ GİBİ OYNAMALIYIZ"
Önemli bir maç oynayacaklarını söyleyen Szymanski, "Bizim için önemli bir maç olacak. Anderlecht'in iyi bir takım olduğunu unutmamalıyız. İlk maçta iyi oynadık ama yarın da ilk maçtaki gibi oynamalıyız. Rakibimize fazlasıyla saygı duyuyoruz." dedi.
JOSE MOURINHO CEVABI
"Mourinho daha önce '2 tane Szymanski olsaydı ikisini de oynatırdım' demişti. Bu sözler sana nasıl hissettirdi?" sorusuna ise Szymanski, "Daha önce ne hissediyorsam aynı şeyleri hissediyorum. Böyle bir teknik adamın sizin hakkınızda böyle şeyler söylemesi iyi hissettirir. Ben kişisel olarak en iyi performansımı vermeyi ve takım arkadaşlarıma en iyi şekilde yardımcı olmayı amaçlıyorum." cevabını verdi.
"BEN HER ZAMAN İŞİMİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"
Polonyalı futbolcu ayrıca, "Ben her zaman işimi yapmaya çalışıyorum. Bu renkler için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 4000. golü atacağıma dair bir hayalim yoktu ama gol atacağıma dair hislerim vardı. Böyle büyük bir kulübün tarihine geçtiğim için gururlu hissediyorum. Taraftarların bana gösterdiği sevgi... Sahada olduğum sürece elimden geleni yapmaya çalışıyorum." ifadelerini de kullandı.